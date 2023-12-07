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Пентагон полагает, что у ВСУ есть необходимое для успеха на поле боя оружие

Пентагон полагает, что у ВСУ есть необходимое для успеха на поле боя оружие

Заместитель руководителя пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх поделилась сведениями о том, что представляемая ей держава уверена в наличии у киевского режима видов оружия, которые нужны для обретения побед в сражениях.

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