🔭 Космическая машина времени: телескоп Webb показал 12 миллиардов лет эволюции галактик

Новые данные от телескопа James Webb позволили заглянуть в прошлое Вселенной на 12 миллиардов лет назад! Ученые обнаружили, что молодые галактики формировались быстрее, чем считалось, а их структура была удивительно сложной уже в первые миллиарды лет после Большого взрыва.
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