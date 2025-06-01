🔭 Космическая машина времени: телескоп Webb показал 12 миллиардов лет эволюции галактик

Новые данные от телескопа James Webb позволили заглянуть в прошлое Вселенной на 12 миллиардов лет назад! Ученые обнаружили, что молодые галактики формировались быстрее, чем считалось, а их структура была удивительно сложной уже в первые миллиарды лет после Большого взрыва.