"Гаражную амнистию" в России продлили до 2031 года

Владельцы гаражей получат еще пять лет на упрощенную регистрацию Во время пленарного заседания Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ", которые продлевают так называемую "гаражную амнистию".