"Гаражную амнистию" в России продлили до 2031 года

Владельцы гаражей получат еще пять лет на упрощенную регистрацию Во время пленарного заседания Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ", которые продлевают так называемую "гаражную амнистию".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии