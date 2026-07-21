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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Гаражную амнистию" в России продлили до 2031 года

"Гаражную амнистию" в России продлили до 2031 года

Владельцы гаражей получат еще пять лет на упрощенную регистрацию Во время пленарного заседания Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ", которые продлевают так называемую "гаражную амнистию".

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