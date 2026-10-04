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Сергей Козин о первой победе «Динамо-Владивосток» в Единой лиге ВТБ: «Город ее заслужил!»

«Динамо-Владивосток» одержало первую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв «Самару» в гостевом матче со счетом 98:84.

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