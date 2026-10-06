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Тамбовчанин задержан за попытку подрыва авто сотрудников оборонного предприятия

Тамбовчанин задержан за попытку подрыва авто сотрудников оборонного предприятия

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который готовил террористический акт в отношении сотрудников оборонного предприятия.

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