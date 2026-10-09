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Царьград

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Собянин объявил о сбитии 15 дронов ВСУ над Москвой

Собянин объявил о сбитии 15 дронов ВСУ над Москвой

Средства ПВО России сбили 15 украинских дронов, направленных на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил об инциденте, добавив, что работают экстренные службы.

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