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"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей

"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей

Сервисный сбор для пользователей появился в "Яндекс.Еде". Об этом пишет ТАСС. Как пояснили в пресс-службе компании, сервисный сбор поможет поддержать качество услуг на фоне увеличения числа заказов и возрастания нагрузки на инфраструктуру компании.

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