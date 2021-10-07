"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей

Сервисный сбор для пользователей появился в "Яндекс.Еде". Об этом пишет ТАСС. Как пояснили в пресс-службе компании, сервисный сбор поможет поддержать качество услуг на фоне увеличения числа заказов и возрастания нагрузки на инфраструктуру компании.