Астраханцев предупреждают о новых сроках соцвыплат

Изменения начнут действовать уже с этого месяца. Астраханское министерство социального развития и труда сообщило, что федеральные и региональные выплаты теперь будут поступать жителям области до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
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