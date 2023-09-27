Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

Российский футболист Алексей Городовой рассказал о зарплате в норвежском «Конгсвингере». Спортсмен поделился, что по контракту получал в клубе около 90 тысяч рублей после вычета налогов — как кассир в местном магазине.
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