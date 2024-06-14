"Минута чрезмерной самонадеянности". Россия не допустит "мира по-украински"

Управление международными конфликтами требует от политических лидеров проявлять мудрость и дальновидность, смотреть на вещи трезво, а также учитывать ситуацию как внутри страны, так и извне, чтобы найти реалистичные решения для выхода из кризиса.
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