Монти Уильямс: «Санз» всегда настроены на дальний бросок»

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после 5-го матча серии плей-офф против «Нового Орлеана» (112:97, 3-2) заявил, что нет ничего необычного в том, что его команда хорошо атаковал из-за дуги в этой встрече (10 из 27, 37 процентов).