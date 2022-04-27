Монти Уильямс: «Санз» всегда настроены на дальний бросок»

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после 5-го матча серии плей-офф против «Нового Орлеана» (112:97, 3-2) заявил, что нет ничего необычного в том, что его команда хорошо атаковал из-за дуги в этой встрече (10 из 27, 37 процентов).
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