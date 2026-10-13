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Царьград

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Важная памятка: Как не переплатить за ЖКХ?

Важная памятка: Как не переплатить за ЖКХ?

Разбираемся, когда за долги по коммуналке начинают начислять пени, что будет, если не передавать показания счётчиков, за что могут отключить услуги и как законно растянуть платежи за отопление или пересчитать их на время отъезда.

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