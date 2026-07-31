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Медосмотр Гимараэса в «Арсенале» запланирован на следующую неделю. «Ньюкасл» продаст хавбека за 77 млн фунтов и бонусы

Бруно Гимараэс может стать игроком « Арсенала » уже в начале августа. Daily Mail сообщает, что лондонцы в целом согласовали переход полузащитника за 77 млн фунтов и бонусы.

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