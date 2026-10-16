В течение прошедшего дня, с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.