Около 40 тонн стекла и макулатуры отправили на переработку в Санкт-Петербург

Очередную партию стекла и макулатуры отправили на завод в Санкт-Петербург на переработку. Петрозаводчагне сдали в желтые контейнеры 18 тонн 300 кг стекла и 20 тонн 200 кг макулатуры и картона, рассказал карельский экологический оператор.
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