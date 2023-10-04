Около 40 тонн стекла и макулатуры отправили на переработку в Санкт-Петербург

Очередную партию стекла и макулатуры отправили на завод в Санкт-Петербург на переработку. Петрозаводчагне сдали в желтые контейнеры 18 тонн 300 кг стекла и 20 тонн 200 кг макулатуры и картона, рассказал карельский экологический оператор.