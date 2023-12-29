Russian Field: 50% россиян пожелали соотечественникам в 2024 году окончания СВО

Большинство россиян пожелали соотечественникам в 2024 году мира, мирного неба или окончания военной операции на Украине — такой вариант назвали 50% респондентов телефонного опроса, который провела исследовательская группа Russian Field.
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