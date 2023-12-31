В Госсовете КНР сочли кандидата на пост президента Тайваня зачинщиком войны

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа раскритиковал кандидата в президенты Тайваня Уильяма Лая после его высказываний на дебатах о том, полуостров может управляться как демократия.
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