Две возможности для России выскочить из ловушки: Назван срок начала третьей мировой

NS

Nina S

Пока мы не жахнем по Рамштайну, Вашингтону, Лондону, Берлину, Варшаве... (список прилагается, обращаться в ГШ МО России), их не остановить. Они не верят в то, что мы можем так сделать, поэтому угрожают нам, как банановой республике. Стало быть, наш Министр обороны и Главнокомандующий должны чем-то их убедить в такой возможности развития событий.