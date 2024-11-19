mastodont Коллаж Царьграда США, Британия и Франция, прикрывшись Украиной, нанесли удары дальнобойными ракетами по России.
Две возможности для России выскочить из ловушки: Назван срок начала третьей мировой
Комментарии
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NS
Nina S
Пока мы не жахнем по Рамштайну, Вашингтону, Лондону, Берлину, Варшаве... (список прилагается, обращаться в ГШ МО России), их не остановить. Они не верят в то, что мы можем так сделать, поэтому угрожают нам, как банановой республике. Стало быть, наш Министр обороны и Главнокомандующий должны чем-то их убедить в такой возможности развития событий.
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1 час.
ВМ
Витек Мытищенский
Демонстративное всплытие атомной подводной лодки с Посейдонами на борту в нейтральных водах и в непосредственной близости от территориальных вод США (как раз напротив Вашингтона), думаю утихомирит пиндосов!
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48 мин.
Генрих
По мне, так самая законная и давно напрашивающаяся под удар цель - Лондон. Интриганы и наглые сволочи по рождению.
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30 мин.
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