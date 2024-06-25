Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В России действуют фальсификаторы истории, поклоняющиеся Западу, — Патрушев

В России действуют фальсификаторы истории, поклоняющиеся Западу, — Патрушев

В России действует группа активных и откровенно враждебных государству фальсификаторов истории, раболепствующих перед Западом так же, как и ведшие подрывную работу «лидеры общественного мнения» прошлого, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона».

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