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SHOT: ВСУ ударили Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области

SHOT: ВСУ ударили Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области

ВСУ применили Himars для удара по усадьбе князей Барятинских в Курской области.Согласно информации Telegram-канала SHOT, накануне украинские силы выпустили 11 американских ракет и одну управляемую авиационную бомбу.

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