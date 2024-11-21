SHOT: ВСУ ударили Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области

ВСУ применили Himars для удара по усадьбе князей Барятинских в Курской области.Согласно информации Telegram-канала SHOT, накануне украинские силы выпустили 11 американских ракет и одну управляемую авиационную бомбу.
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