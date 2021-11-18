Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос

Одну из известных страниц прошлого напомнили авторы канала "90-е". Так какое слово президента России Бориса Ельцина вызвало гомерический смех Билла Клинтона? «Мой друг Билл» — фраза, запомнившаяся миллионам жителей России… Показать полностью.
Одну из известных страниц прошлого напомнили авторы канала "90-е". Так какое слово президента России Бориса Ельцина вызвало гомерический смех Билла Клинтона? «Мой друг Билл» — фраза, запомнившаяся миллионам жителей России… Показать полностью.
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