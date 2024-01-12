Соперники наших теннисистов на старте Australian Open в фото

Стали известны все соперники наших теннисистов по первому кругу Australian Open. Даниил Медведев – Теренс Атман (Франция); Андрей Рублёв – Тьяго Уайлд (Бразилия); Карен Хачанов – Даниэль Альтмайер (Германия); Александр Шевченко – Хауме Мунар (Испания); Павел Котов – Артур Риндеркнеш (Франция); Роман Сафиуллин – Таллон Грикспор (Нидерланды).
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