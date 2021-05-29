NI: Российский С-500 сделал уязвимыми самые передовые стелс-истребители США

Новейший образец российского оружия зенитно-ракетный комплекс С-500 займет уникальную нишу, создав заслон самым современным угрозам Новейший образец российского оружия зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Триумфатор-М» в силу своих характеристик займет уникальную нишу, создав заслон самым современным угрозам, с которыми Россия может столкнуться в предстоящие десятилетия, в частности, гиперзвуковому оружию и передовым истребителям-невидимкам глубокого проникновения F-35 Lightning II и F-22 Raptor.