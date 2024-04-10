В России появился законопроект о полном запрете продажи вейпов Ирэн ОрлонскаяДепутаты Госдумы от различных фракций представили законопроект, направленный на полный запрет продажи в России никотиновых и безникотиновых вейп устройств.
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