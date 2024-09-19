Астраханцев приглашают на открытую пешеходную экскурсию по Святыням кремля

Диакон Успенского кафедрального собора Максим Белов проведет для всех желающих бесплатную экскурсию. Открытая прогулка по Святыням Астраханского кремля состоится 20 сентября в 18 часов в рамках проекта Free Walking Tours.
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