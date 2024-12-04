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Курский суд заочно арестовал немецкого журналиста, нарушившего границу РФ и снимавшего репортаж в Судже

Курский суд заочно арестовал немецкого журналиста, нарушившего границу РФ и снимавшего репортаж в Судже

Ленинский районный суд Курска заочно санкционировал арест немецкого журналиста Николаса Симона Конолли, который после вторжения ВСУ в приграничный регион РФ снимал репортаж в Судже.

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