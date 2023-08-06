Русская весна

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Нас расстреляли, как на стрельбище: «всушники» в ужасе от ситуации на передовой

Нас расстреляли, как на стрельбище: «всушники» в ужасе от ситуации на передовой

Украинские солдаты рассказали изданию New York Times о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжёлых потерях.

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Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
Зеленский еврей по национальности, устраивает для украинцев ХОЛОКОСТ, до последнего украинца...
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E
Ed
расчет за расправы украинцами  над евреями во время ВОВ. Это божий умысел, Зе просто инструмент
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