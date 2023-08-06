Русская веснаВоенное делоПодписатьсяНас расстреляли, как на стрельбище: «всушники» в ужасе от ситуации на передовой Украинские солдаты рассказали изданию New York Times о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжёлых потерях.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАнтонина Егоровна Тюрина Антонина ЕгоровнаЗеленский еврей по национальности, устраивает для украинцев ХОЛОКОСТ, до последнего украинца...Ответить10 час.EEdрасчет за расправы украинцами над евреями во время ВОВ. Это божий умысел, Зе просто инструментОтветить9 час.
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