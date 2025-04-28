❗️⚡️В Северной Корее официально заявили, что отправка войск в Россию идёт в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве.
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❗️⚡️В Северной Корее официально заявили, что отправка войск в Россию идёт в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве.