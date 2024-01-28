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Закон, порядок, государство

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Специалисты МТО группировки войск «Восток» ежедневно доставляют на передовую свежевыпеченный хлеб

Специалисты МТО группировки войск «Восток» ежедневно доставляют на передовую свежевыпеченный хлеб

Его производят на полевом механизированном хлебозаводе, который позволяет в короткие сроки организовать выпечку изделий в любом позиционном районе.

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