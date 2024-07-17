Первый электрический Nismo на мировом рынке: компания Nissan подтвердила выход «заряженной» версии Ariya

Японская компания Nissan представила первую электрическую модификацию Nismo для мирового рынка. Модель представляет собой «заряженную» версию кроссовера Ariya и будет предлагаться с двумя версиями электромотора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии