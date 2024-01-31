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Врач Степанов назвал один верный способ, как «соскочить» с капель от насморка

Врач Степанов назвал один верный способ, как «соскочить» с капель от насморка

Почему возникает привыкание к сосудосуживающим каплям? Как избавиться от зависимости? И есть ли капли от насморка, которые не вызывают привыкания? Спросили у патофизиолога.

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Комментарии
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Артем Шелепинский
Лет 15 назад я подсел на Нафтизин,около двух лет капал его каждый день постоянно увеличивая дозу,можно сказать просто заливал нос им!Слез очень просто,народное средство,с помощью обычного лука!Луковицу протереть на мелкой тёрке,всю эту кашицу пропустить через марлю в несколько слоёв,не должно быть никаких мелких фракций!Потом этот луковый сок налил в пустой,помытый флакон из под Нафтизина и добавил немного растительного масла(чтобы не обжечь слизистую носа).Взболтал всё это дело и неделю капал нос и уже много лет нет проблем с носом!!! Капал перед сном,вонял луком конечно,но оно того стоит,здоровье дороже!!!
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