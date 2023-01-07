Это вот каким надо было быть отцом, чтобы из пяти детей трое стали святыми?!

Вы же знаете, мои читатели, что в Москве, на Остоженке, недалеко от дома Кекушева (он же возможный дом Маргариты), около Зачатьевского монастыря есть памятник митрополиту Алексию – первому церковному иерарху такого ранга родом из Москвы? Так вот у Алексия, как понимаете, имелся отец – московский боярин Фёдор Бяконт.
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