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Это вот каким надо было быть отцом, чтобы из пяти детей трое стали святыми?!

Это вот каким надо было быть отцом, чтобы из пяти детей трое стали святыми?!

Вы же знаете, мои читатели, что в Москве, на Остоженке, недалеко от дома Кекушева (он же возможный дом Маргариты), около Зачатьевского монастыря есть памятник митрополиту Алексию – первому церковному иерарху такого ранга родом из Москвы? Так вот у Алексия, как понимаете, имелся отец – московский боярин Фёдор Бяконт.

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