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Газета.ру

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Теннисист Медведев остался доволен своим стартом на US Open

Теннисист Медведев остался доволен своим стартом на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что доволен своим стартом на Открытом чемпионате США (US Open).

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