Губернатор Севастополя заявил об уничтожении более 15 БПЛА над акваторией города

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более 15 беспилотников над акваторией Севастополя ночью 23 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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