Российского фермера оштрафовали из-за упавшего на его поле беспилотника ВСУ

К владельцу участка предъявили претензии, связанные с нарушением правил обращения с потенциально опасными объектами В Ростовской области фермера оштрафовали на 60 тысяч рублей после того, как на его поле упал украинский дрон, вызвавший пожар, пишет SHOT.
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