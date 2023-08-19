Военное обозрение

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Украинские СМИ публикуют кадры сильного взрыва в Киеве

Украинские СМИ публикуют кадры сильного взрыва в Киеве

В столице Украины Киеве прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает сразу несколько украинских Telegram-каналов, публикуя кадры с места происшествия.

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