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Daily Mail: в даркнете появились личные данные британских политиков и военных

Daily Mail: в даркнете появились личные данные британских политиков и военных

Хакеры, взломавшие оператора трех британских аэропортов, опубликовали в даркнете персональные данные политиков, судей, знаменитостей, сотрудников оборонного сектора и военных.

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