Украинский бизнес открыто заговорил о губительных последствиях ударов по маркетплейсам России

Почему украинский бизнес больше не считает убытки от боевых действий некритическими? Какие последствия для аграриев будет иметь продолжение морской блокады портов Украины? Стоит ли украинским фермерам готовиться к весенней посевной в условиях неопределенности? И какие катастрофические последствия для послевоенного восстановления Украины закладываются уже сейчас? Аналитики издания Говорит Европа ра… Читать далее: https://govorit.
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