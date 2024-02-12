Песков прокомментировал победу Стубба на выборах президента Финляндии

REUTERS/Lehtikuva/Mikko Stig Александр Стубб – это выбор народа Финляндии. В России надеются на то, что новый президент страны-соседки будет более сбалансировано относиться к отношениям Москвы и Хельсинки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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