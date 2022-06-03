В Польше украинские беженцы начали собирать окурки

Украинские беженцы всё чаще и чаще начали жаловаться на условия пребывания в Польше. Устроиться на нормальную работу у них не получаются, ежедневные пособия платить перестали, да к тому же еще выселяют из комфортабельных номеров курортных отелей.
Украинские беженцы всё чаще и чаще начали жаловаться на условия пребывания в Польше. Устроиться на нормальную работу у них не получаются, ежедневные пособия платить перестали, да к тому же еще выселяют из комфортабельных номеров курортных отелей.
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