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Европа требует оштрафовать Россию за "махинации" с её же древесиной

Европа требует оштрафовать Россию за "махинации" с её же древесиной

Полина Комаренко Вот уже два года страны ЕС не могут свободно закупать древесину в России, особенно самую необходимую – лес-кругляк, необработанные стволы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Скоро все  леса ИСТРЕБЯТ в России!! Какая разница, кому будут  сбывать вырубленный лес? В Европу, или в Китай? И там, и там &quot;черная дырка&quot;...
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17 час.
Алексей Васильев
Спокойно, сейчас рубят по схеме, оставляя вокруг большие участки для восстановления.
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13 час.
МВ
Медведев Вл Ник
А что вы хотите от потомка обезьяны?
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43 мин.

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