Депутат из Красноярска извинился за слова об «алкоголиках, бичах и зэках» среди контрактников

По словам Вячеслава Дюкова, его высказывания вышли сбивчивымиДепутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков («Единая Россия») принес извинения свои слова о том, что «в контрактники попадают в основном алкоголики, бичи, зэки».
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