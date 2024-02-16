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Депутат из Красноярска извинился за слова об «алкоголиках, бичах и зэках» среди контрактников

Депутат из Красноярска извинился за слова об «алкоголиках, бичах и зэках» среди контрактников

По словам Вячеслава Дюкова, его высказывания вышли сбивчивымиДепутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков («Единая Россия») принес извинения свои слова о том, что «в контрактники попадают в основном алкоголики, бичи, зэки».

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ЛЛ
Людмила Лепаева
Как думал так и сказал Прижали и запел по другому
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