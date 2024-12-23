“Помогите “починить” лапки!” Неделю Дебра скиталась по городу, превозмогая боль…

История собачки Дебры просто поражает, ведь такую волю к жизни уведешь нечасто. Бедняжка попала под машину, но даже не думала сдаваться! Животное получило ужасные травмы, которые причиняли невероятную боль… Дебра попала в беду около недели назад.
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