Новая атака усилила риски для нефти

Новое нападение на торговое судно произошло в воскресенье в Ормузском проливе: судно было поражено снарядом, после чего на борту начался пожар и экипаж эвакуировался, сообщает Reuters.
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