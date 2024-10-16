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«Вашингтон» выиграл первый матч в сезоне – у «Вегаса» (4:2). Томпсон отразил 24 броска в дебютной игре за «Кэпиталс»

Сегодня команда тренера Спенсера Карбери переиграла «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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