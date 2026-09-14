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Кричали «бандеровец!». В Чехии поляки избили ногами поляка в жёлто-синей панамке, приняв его за украинца

Кричали «бандеровец!». В Чехии поляки избили ногами поляка в жёлто-синей панамке, приняв его за украинца

Польские «братья» украинцев начали выражать к последним своё «братское» расположение уже и за пределами Польши.

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