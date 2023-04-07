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Завершился седьмой тур на международном шахматном турнире в Мар-дель-Плата

Завершился седьмой тур на международном шахматном турнире в Мар-дель-Плата

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Мар-дель-Плата (Аргентина) находятся сразу восемь шахматистов после седьмого тура 6 апреля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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