В Москве суд оштрафовал и арестовал гражданина Чехии за пикет у Кремля

Гражданина Чехии арестовали и оштрафовали на 60 тыс. рублей за пикет на Красной площади. Такое решение вынес Тверской районный суд 22 сентября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
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