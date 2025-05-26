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Царьград

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На переговорах может зайти вопрос о санкциях: На важный нюанс указал дипломат из Анкары

На переговорах может зайти вопрос о санкциях: На важный нюанс указал дипломат из Анкары

Дипломатический источник в Анкаре допустил, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта может зайти вопрос о снятии санкций против России.

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