В облцентре задержали начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений мэрии Валерия Тарасикова

Оперативные мероприятия шли во взаимодействии с горадминистрацией. Стало известно, в чём подозревают смоленского чиновника По подозрению в покушении на мошенничество силовики сегодня задержали чиновника администрации Смоленска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии